మోడీతో పన్నీర్ భేటీ: దెబ్బకు దెబ్బ, హడలిపోతున్న పళని టీం!

తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వం ప్రథాని నరేంద్ర మోడీతో భేటీ కావడానికి శుక్రవారం ఢిల్లీ చేరుకున్నారు.

Tamil Nadu former CM Panneerselvam has left for the capital. He was accompanied by seniors of his group Madhusudhanan, Maitreyan MP and Manoj Pandian. He is slated to call on the PM at 4.30 pm today, sources said. During the meeting, the two would discuss the present political situation of Tamil Nadu, it is said.