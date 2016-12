జయలలితకు నమ్మక ద్రోహం: రూ. 300 కోట్లు గోల్ మాల్ !

తమిళనాడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలితకు ఓ సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి అయిన ఆ రాష్ట్ర మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి పీ. రామ్మోన్ రావు నమ్మక ద్రోహం చేశారని అధికారుల విచారణలో వెలుగు చూసిందని తెలిసింది.

English summary

Former Tamil Nadu chief secretary Rama Mohan Rao's residence suggest that the officer may have engaged in malfeasance by using his office to help his son Vivek and his friends bag state and central government contracts.