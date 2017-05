మంత్రి స్నేహితుడు, ప్రముఖ కాంట్రాక్టర్ ఆత్మహత్య: పళనిసామికి మరో తలనొప్పి !

తమిళనాడు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి విజయభాస్కర్ స్నేహితుడు, ప్రముఖ కాంట్రాక్టర్ సుబ్రమణ్యం ఆత్మహత్య చేసుకోవడంతో అన్నాడీఎంకే (అమ్మ) వర్గాలు హడలిపోయాయి. మంత్రి విజయభాస్కర్ అక్రమాస్తుల కేసులో విచారణకు రావాలని సుబ

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Tamil Nadu Minister Vijayabaskar's friend Namakkal contractor Subramaniam committed suicide. TN Minister Vijayabaskar's friend Subramanian who was also interrogated by IT officials today made suicide.