అభిమానులతో రజనీకాంత్ సమావేశం: పొలిటికల్ ఎంట్రీ?

తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ రాజకీయాల్లోకి వస్తారా? అనే అంశం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకురాలు సినీ నటి నగ్మా ఇటీవల రజనీకాంత్ తో సుదీర్ఘంగా సమావేశం కావడం , ఈ నెల 15 నుండి 19వ, తేదివరకు

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Tamil super star Rajinikanth will meeting with fans asssociation this month 15 to 19.There is a rumour spreading for Rajinikanth enter into politics.