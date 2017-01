అసాధారణ పరిస్థితి: జల్లికట్టుపై రజినీ షాకింగ్ కామెంట్స్

ముఖ్యమంత్రి జయలలిత మరణం తరువాత తమిళనాడులో ఆసాధారణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని దక్షిణాది సూపర్‌స్టార్‌ రజనీకాంత్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

After top star Kamal Haasan extended his support for Jallikattu a few days ago, Tamil super star Rajinikanth said the bull-taming sport should be held in tune with Tamil culture.