పన్నీర్ సెల్వం, పళనిసామి వర్గాలు కలిసిపోవాలి: బాంబు పేల్చిన బీజేపీ !

అన్నాడీఎంకే పార్టీలోని పన్నీర్ సెల్వం వర్గం, ఎడప్పాడి పళనిసామి వర్గం కలిసిపోవాలని బీజేపీ సీనియర్ నేత బాంబుపేల్చారు. వారిద్దరూ కలిసిపోతే చూడాలని ఉందని అన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Tamilisai wants OPS and Edappadi palanisamy teams to join. Tamilisai refused that with the support of AIADMK, BJP wants to stand in Tamilnadu is the baseless accussation.