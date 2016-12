తమిళనాడు రాష్ట్ర సిఎస్ గా గిరిజ వైద్యనాథన్ నియమిస్తూ ప్రభుత్వ నిర్ణయం

తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా గిరిజా వైద్యనాథన్ ను రాష్ట్రప్రభుత్వం ఎంపిక చేసింది,.ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న రామ్మోహన్ రావు ఇంటిపై ఆదాయపుపన్ను శాఖాధికారులు దా

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

tamilnadu governament choose new chief secretary girija vydyanathan, instead of p. rammohan rao, past two days income tax offiecers seaching rammohan rao houses,they seize gold and currency from rammohan rao houses, so governament deiceded to choose new chief secretary instead of rammonhan rao.1981 batch ias officer girija vydyanatha will be take charge as new chief secretary of tamilnadu.