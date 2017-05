కొడనాడు ఎస్టేట్ అంటే పోలీసులకు హడల్: పెద్దల హస్తంపై అనుమానాలు?

అది తమిళనాడు మాజీ సీఎం జయలలితకు చెందిన కొడనాడు ఎస్టేట్.. ఆ ఎస్టేట్ బంగ్లా అంటేనే.. అక్కడ డ్యూటీ అంటేనే పోలీసులు హడలిపోతున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Anna DMK ex General Secretary Jayalalita has Crores of rupees at Kodanadu estate while serial incidents were created fear in police force who his on duty at estate.