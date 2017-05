సీఎం పళనిసామి ఢిల్లీకి పరుగు: పన్నీర్ దెబ్బ, ప్రధాని మోడీ చేతిలో రిమోట్ కంట్రోల్ !

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎడప్పాడి పళనిసామికి సొంత పార్టీలోని నాయకులు చుక్కలు చూపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయన ఢిల్లీలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో భేటీ కావడానికి రంగం సిద్దం చేసుకున్నారు. మోడీతో భేటీ అయ్యి తన పదవిని

English summary

The TN CM will catch an evening flight to the capital. He will stay tonight at the Tamil Nadu House there. After meeting the PM tomorrow, he will return to Chennai Wednesday itself, sources said.