టాటా ఉద్యోగులకు ఊహించని షాక్: 1500మంది మేనేజర్ల తొలగింపు

ఉద్యోగుల తొలగింపు చర్యకు కంపెనీ పునర్నిర్మాణానికి సంబంధం లేదని అన్నారు. పనితీరు సరిగా లేని, నాయకత్వ లోపాలున్న వారి పైనే వేటు పడినట్లుగా చెప్పారు.

Wednesday, May 24, 2017, 11:45 [IST]

Having announced Voluntary Retirement Scheme or VRS for its employees recently, Tata Motors said that it has reduced its managerial workforce domestically by 10-12 per cent as part of an organisational restructuring exercise.