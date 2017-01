టాటా సన్స్ చైర్మన్ గా నటరాజన్ చంద్రశేఖరన్ (53)ను నియమించనున్నారన్న వార్త ప్రస్తుతం ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 18:44 [IST]

English summary

Tata Sons is likely to name a new chairman as early as Thursday, television channel CNBC TV18 reported citing sources privy to the development.