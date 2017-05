షాక్: జియో దెబ్బకు 600 ఉద్యోగులకు టాటా టెలిసర్వీసెస్ ఉద్వాసన?

రిలయన్స్ జియో రాకతో కస్టమర్లకు ప్రయోజనాలు ఏమో కానీ, ఉద్యోగుల కంపెనీల పొట్టను కొడుతోంది. టాటా టెలిసర్వీసెస్ కు భారీ నష్టాలు రావడంతో ఉద్యోగులకు ఉద్వాసన పలకాలని నిర్ణయం తీసుకొంది.

English summary

Tata Teleservices has fired between 500 and 600 employees to tide over difficult times in the hyper-competitive telecom market.