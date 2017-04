పళనికి షాక్, పన్నీరుసెల్వం కొత్త డిమాండ్: ట్విస్ట్ మీద ట్విస్ట్

అన్నాడీఎంకేలోని రెండు వర్గాలు కలిసిపోయే అంశంలో ఇంకా సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Team OPS has demanded that 6 Ministerial berths from the Team EPS.