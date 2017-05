డ్రామాలు ఆడితే చర్చలు రద్దు: పన్నీర్ సీరియస్: డెడ్ లైన్, తేల్చకుంటే !

తమ డిమాండ్లు నెరవేర్చకుండా ఎడప్పాడి పళనిసామి ఇలాగే మొండిగా వ్యవహరించి డ్రామాలు వేస్తే ఇక చర్చలకు చెక్ పెట్డడం తప్పా మరో మార్గం లేదని పన్నీర్ సెల్వం తేల్చి చెప్పారని ఆయన సన్నిహితులు అంటున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The camp led by former chief minister O Panneerselvam has issued an ultimatum to the much larger faction of chief minister E Palaniswami fulfill key demands by Tuesday evening. Else, sources said.