స్నేహితుడే ఇంటి వద్ద ఆమెను ఏం చేశాడంటే, రక్తం మడుగులో ఆమె

న్యూడిల్లీలో ఓ యువతిపై స్నేహితుడు కాల్పులు జరిపి హత్య చేశాడు. యోగేష్ ,శుభమ్ అనే ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి ఓ యువతి మధ్యాహ్న భోజనానికి వెళ్ళింది. భోజనం ముగించుకొని షాపింగ్ చేసి సాయంత్రానికి ఆమె తిరిగి వచ

English summary

a teen girl was shot dead in front of her house allegedly by her friend in west delhi's najafgarh area on tuesday.teen girl and her two friends shubam , yogesh had gone to lunch on tuesday.they came back in the evening , infront of the her house one of her friend shubam firing on her she spot dead said police.