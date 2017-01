బాలిక కదలికలను గమనిస్తున్న మహేంద్ర బైరాగీ(28) అనే స్థానిక యువకుడు.. ఆమె స్నానం చేస్తున్న సమయంలో బాత్రూమ్ లోకి చొచ్చుకెళ్లాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A 15-year-old girl was raped by a man at her house in Chabda town of Baran district on Sunday.