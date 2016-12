దేశంలో సూపర్ ఎమర్ఝెన్సీ, మమత మాటలను సమర్థించిన ఆర్ జెడి

బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి చేసిన సూపర్ ఎమర్జెన్సీ వ్యాఖ్యలను బీహర్ డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి తేజస్వీ యాదవ్ సమర్థించారు.

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 14:30 [IST]

English summary

bihar deputy chief minister tejaswi yadav on wednesday backed trinamool congress (tmc) chief and west bengal chief minister mamata banerjee's assertion that the present situation in the country after the Centre's demonetization drive is a 'super emergency.'