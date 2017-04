జమ్ము కాశ్మీర్‌లోని కుప్వారాలో ఆర్మీ క్యాంప్ పైన తీవ్రవాదులు దాడి చేశారు. ఈ ఘటన గురువారం ఉదయం చోటు చేసుకుంది. తీవ్రవాదుల దాడితో సైన్యం వెంటనే అప్రమత్తమయింది.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 8:02 [IST]

English summary

Terrorists have struck at an Army camp in Kupwara, Jammu and Kashmir. The attack was launched early this morning. An encounter is on between the terrorists and the security forces. The extent of the casualties is not known as yet.