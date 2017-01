పెంపుడు జంతువులే సూసైడ్ బాంబర్లు :విధ్వంసానికి ఉగ్రవాదుల ప్లాన్

పెంపుడు జంతువుల్లో పేలుడు పదార్థాలను అమర్చి విధ్వంసాలను సృష్టించేందుకు ఉగ్రవాదులు ప్రయత్నిస్తున్నారని నిఘావర్గాలు అన్ని రాష్ట్రాలను అప్రమత్తం చేశాయి. ఈ మేరకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని .

English summary

terror outfits are known to use suicide bombers for attacks on public places during important events, but in a shift in tactic, the bombers may come in a new form – pets.