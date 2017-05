‘‘భేష్... ఇక ఆగొద్దు.. లాహోర్ లో మన త్రివర్ణ పతాకం ఎగరేయాలి..’’

నియంత్రణ రేఖ వెంబడి భారత సైన్యం చేసిన దాడులను పలు రాజకీయ పార్టీలు ప్రశంసించాయి. బీజేపీ మిత్రపక్షంగా ఉంటూనే ఇటీవలి కాలంలో కొంత దూరంగా కూడా ఉంటున్న శివసేన సైతం ఈ విషయంలో సైన్యానికి అండగా నిలిచింది.

English summary

The Shiv Sena on Tuesday lauded the 'punitive fire assault' on the Pakistan posts by the Indian Army in Jammu and Kashmir's Nowshera district saying that the army should now hoist the'Tiranga'(Indian Tricolour) in Lahore to a give befitting reply to the unprovoked ceasefire violations. "We do welcome this step by the Indian Army. Pakistan posts have been destroyed. Though it came late, but was strong. The army should not stop until the Tiranga is hoisted in Lahore," said Shiv Sena leader Arvind Sawant.