జయలలిత మేనకోడలు దీపా కొత్త పార్టీ: బీజేపీ చీఫ్ అమిత్ షా ఆరా !

బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా, కేంద్ర మంత్రి పొన్ రాధకృష్ణన్, తమిళనాడు బీజేపీ శాఖ అధ్యక్షురాలు తమిళసై సౌందరరాజన్ తో భేటీ అయ్యారు. జయలలిత మేనకోడలు దీపాను వెనుక నుంచి నడిపించే రాజకీయ శక్తులు ఎవరు ?

English summary

A month after her aunt and former Tamil Nadu chief minister J Jayalalithaa died, Deepa Jayakumar on Thursday hinted at her entry into politics, saying it cannot be stopped. "My entry into politics cannot be stopped.