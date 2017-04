ఎన్నికల కమిషన్ నిర్ణయం: పన్నీర్ సెల్వంకు గట్టి ఎదురు దెబ్బ!

రెండాకుల చిహ్నం కేటాయించే విషయంలో తాజాగా ఎన్నికల కమిషన్ తీసుకున్న నిర్ణయంతో తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వం వర్గానికి గట్టి ఎదురు దెబ్బ పడింది.

English summary

The Election Commission has given time till June 16 for the two factions in the AIADMK to submit the documents and affidavits supporting two leaves symbol.