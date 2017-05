దినకరన్ మీద మరో కేసు నమోదు: దరిద్రం అదృష్టం పట్టుకున్నట్లు పట్టుకుంది!

టీటీవీ దినకరన్ మీద ఈడీ అధికారులు మరో కేసు నమోదు చెయ్యడంతో ఆయనకు ప్రస్తుతం దరిద్రం అదృష్టం పట్టుకున్నట్లు పట్టుకుంది.

English summary

The enforcement directorate on Tuesday filed a case against TTV Dinakaran for money laundering. Following the investigations against TTV Dinakaran by the Delhi crime branch police in the alleged election commission bribery row, the enforcement directorate has now booked him for illegal money transaction.