శశికళ ముందు ఇక సవాళ్లు: ఇంటాబయటా.. జయలలితలా సులువు కాదు

గురువారం జరిగిన పార్టీ సర్వసభ్య సమావేశంలో శశికళను ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారు. జయలలిత వారసురాలిగా శశికళ నిరూపించుకోవడం అంత సులువు కాదు.

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 15:15 [IST]

English summary

Moments after Sasikala Natarajan was appointed as the general secretary of the AIADMK through a resolution in the general body meet, posters of Sasikala popped up at the venue.