11 నిమిషాల్లో ముంబై నుంచి పుణేకు! ‘హైపర్‌ లూప్‌’లో గంటకు 1200 కి.మీ. వేగంతో!!

ముంబై నుంచి పుణేకు రోడ్డు మార్గాన వెళితే కనీసం మూడు గంటలు పడుతుంది. అదే విమానంలో అయితే 20 నిమిషాలు.. మరి రైలుతో వెళితే.. జస్ట్ 11 నిమిషాలు.. అంతే!

English summary

Mumbai: What would you say to sitting in a capsule hurtling through a tube in near vacuum at 760 miles (1,216 km) per hour? If Bibop G Gresta has his way, many a traveller between Mumbai and Pune will be able to do so in a few years. Gresta (45) is chairman and co-founder at Hyperloop Transportation Technologies in Los Angeles, California, attempting to build such a rail system. He argues that India is a country that can do with a high-tech transportation system like the hyperloop and let it scale up rapidly.