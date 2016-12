ఆప్ కు ఆదాయపు పన్నుశాఖ నోటీసులు, విరాళాలు ఇచ్చేవారిని వేధిస్తున్నారు

తమకు సమర్పించిన జాబితాకు,పార్లీ వెబ్ సైట్ లో ఉన్న విరాళాలు ఇచ్చినవారి జాబితాకు మద్య వ్యత్యాసం ఉందని ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి నోటీసులు పంపింది.

English summary

the income tax department has issued a notice to aam Aadmi party, citing discrepancies in the donors' list submitted to tax officials and what had been put up on the party website.