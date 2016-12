ముంబాయి నుండి సిరియా వెళ్ళిన ఆమన్ చనిపోయాడు. ధృవీకరించిన ఐఎస్

ముంబాయిలోని కళ్యాణి ప్రాంతం నుండి సిరియాకు వెళ్ళి ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఉగ్రవాద సంస్థలో చేరిన అమన్ టాండెల్ మరణించినట్టుగా ఇస్లామిక్ స్టేట్ ప్రకటించింది.

English summary

the islamic state has confirmed the death of kalyn boy aman tandel who had joined the ranks of the terrorist organaisation in syria.