షాక్: బెంగళూరు ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి ఇంటి వార్డ్ రోబ్ లో మహిళ మృతదేహం !

బెంగళూరు నగరంలో ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి నివాసం ఉంటున్న ఇంటి వార్డ్ రోబ్ లో మహిళ కుళ్లిపోయిన శవం గుర్తించిన పోలీసులు షాక్ కు గురైనారు. విద్యార్థితో సహ మరో మహిళ మాయం కావడంతో పోలీసులు పలుకోణాల్లో దర్యాప్తు

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Kengeri police found the skeletal remains of a woman buried in a wardrobe in a locked house in Kengeri Satellite Town.