పన్నీర్, పళనిసామి చర్చలు విఫలం: మీ కోర్కెలు తీర్చలేం: రివర్స్ గేర్ !

ఒకరిమీద ఒకరు ప్రత్యక్షంగా ఆరోపణలు చేసుకోవడం, పలు డిమాండ్లు తెరమీదకు తీసుకురావడంతో అన్నాడీఎంకే పార్టీలోని పన్నీర్ సెల్వం వర్గం, ఎడప్పాడి పళనిసామి వర్గం ఒక్కటి కావాలని చేసిన ప్రయత్నాలు బెటిసికొట్టాయి.

English summary

The merger move of two factions of the Anna Dravida Munnetra Kazhagam was failed. Edappadi Palanichami team is try to avoid OPS team as they are demanding more and important postings.