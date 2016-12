2016లో అత్యధికులు చదివిన వార్త ఏదంటే?

2016లో అత్యధికమంది చదివిన వార్త 'రూ.251కే స్మార్ట్ ఫోన్ ' అంటూ రింగింగ్ బెల్స్ కంపెనీ ఆఫర్ కు సంబంధించిన వార్త.

English summary

The most popular news in india in 2016 is what? Do you know that? After knowing you will be surprised. All are think 'demonetisation', but that it is not right. 'Freedom Smart Phone for Rs.251' is the most readed news in 2016.