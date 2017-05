డైరీ దెబ్బ: పన్నీర్ సెల్వంకు జైలు గ్యారెంటీ: న్యాయశాఖ మంత్రి సంచలన వ్యాఖ్యలు!

శేఖర్ రెడ్డి డైరీ వ్యవహారంపై తమిళనాడు సీఎం ఎడప్పాడి పళనిసామి వర్గం ఓ అడుగు ముందుకు వేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

TN law minister C.V.Shanmugam accuses that at the period of O.Pannerselvam as Public works department minister Sekar Reddy got all the sand contracts.