ఏమిటీ విపరీతం: ఆ సంస్థలకు పొంచి ఉన్న ముప్పు

భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలోని కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రజాతంత్ర, ప్రజాస్వామిక సంస్థల పవిత్రత, వాటికి ఉన్న గౌరవం ప్రమాదంలో పడుతున్నది.

English summary

The respect and sanctity of some of our most important democratic institutions have been threatened. The latest incident relates to India’s Election Commission. A few people who lost elections owing to their obsolete politics have begun to raise a clamour.