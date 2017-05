బాహుబలి-2 దెబ్బకు సీఎం దిమ్మతిరిగింది: జీవో జారీ, మల్టీఫ్లెక్స్ లో బ్రేక్

దాదాపు రూ. 50 వేలు ఖర్చు చేసి బాహుబలి-2 సినిమా చూశారని కర్ణాటక సీఎం సిద్దరామయ్యపై విమర్శలు రావడంతో ఇక ముందు కర్ణాటకలోని మల్టీఫ్లెక్స్, అన్ని సినిమా థియేటర్లలో టిక్కెట్ ధర గరిష్టంగా రూ. 200 కంటే ఎక్కువ

English summary

Karnataka: The State government issued an order reducing ticket rates in multiplexes to Rs 200 on Tuesday(April 02).