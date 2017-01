గాలి జనార్దన్ రెడ్డికి సుప్రీం కోర్టులో ఊరట: సంక్రాంతి సంబరాలు

సంక్రాంతి పండుగ జరుపుకోవడానికి తాను బళ్లారీకి వెళ్లడానికి అనుమతి ఇవ్వాలని మనవి చేస్తూ గాలి జనార్దన్ రెడ్డి సుప్రీం కోర్టులో అర్జీ సమర్పించారు. అర్జీ పరిశీలించిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం .

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Supreme Court on Wednesday allowed former minister G Janardhana Reddy to visit Ballari and celebrate Makara Sankranti with his daughter and son-in-law.