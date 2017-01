జయ మృతిపై అన్నాడీఎంకె బహిష్కృత ఎంపీ శశికళ పుష్ప దాఖలు చేసిన పిటిషన్ ను సుప్రీం కొట్టివేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Supreme Court on Thursday dismissed a petition seeking CBI probe into the death for former Tamil Nadu chief minister J Jayalalithaa.