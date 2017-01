కర్ణాటకకు షాక్ ఇచ్చిన తమిళనాడు: రూ. 2,480 కోట్లు పరిహారం !

తమిళనాడు ప్రభుత్వం పొరుగు రాష్ట్రం అయిన కర్ణాటకకు పెద్ద ఝలక్ ఇచ్చింది. కర్ణాటక ప్రభుత్వం నుంచి మాకు రూ. 2,480 కోట్ల పరిహారం ఇప్పించాలని తమిళనాడు ప్రభుత్వం సుప్రీం కోర్టులో మనివి చేసింది.

English summary

The Tamil Nadu government on Monday sought Rs 2,480 crore as compensation from Karnataka. In its submission to the Supreme Court, TN government claimed that the compensation was sought since Karnataka had failed to release Cauvery water as per SC orders.