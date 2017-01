లిప్ లాక్, హగ్ కోసం: తట్టుకోలేక బెంగళూరు పరువు తీశారు

బెంగళూరులో డిసెంబర్ 31 అర్దరాత్రి యువతిని వేదింపులకు గురి చేసి ఇంత రాద్దాంతానికి అసలు కారణం ఓ లిప్ లాక్, హగ్ అని పోలీసులు అంటున్నారు.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 13:00 [IST]

English summary

Kammnahalli incident 4 accused arrested. The voyeurs attack reason for Hug and kiss. voyeurs said the police in ramamurthi nagar police station in bengaluru.