జయలలిత ఆస్తులను జాతీయం చేయలేం..: మద్రాస్ హైకోర్టు

జయలలిత ఆస్తులన్ని ఆమె స్వయంగా సంపాదించుకున్నవే కాబట్టి ఈ విషయంలో కోర్టు జోక్యం చేసుకోబోదని స్పష్టం చేసింది.

English summary

Madras High Court on Thursday dismissed a PIL seeking a direction to the Centre to nationalise the immovable and movable properties of late Tamil Nadu chief Minister J Jayalalithaa