రేప్ చెయ్యడానికి ప్రయత్నించిన స్వామీజీ: మర్మాంగం కత్తిరించిన విద్యార్థిని !

అత్యాచారం చెయ్యడానికి ప్రయత్నించిన స్వామీజీ మర్మాంగాన్ని ఓ విద్యార్థిని కత్తిరించిన సంచలన సంఘటన కేరళలోని తిరువనంతపురంలో జరిగింది.

English summary

In a brave act of pure self defence, a woman cut off a man's genitals after he allegedly tried to rape her at Pettah in Thiruvananthapurum.