అదే బెంగళూరులో.. తనను తాకిన వాడికి ఇలా బుద్ధి చెప్పింది

డిసెంబర్ 31వ తేదీ రాత్రి బెంగళూరులో ఓ యువతి తనను వేధించిన ఓ ఆకతాయికి జీవితంలో మరిచిపోలేని విధంగా బుద్ధి చెప్పింది.

English summary

The 24 year old photographer Chaitali Wasnick made sure her molester learnt a lesson he’d never forget.