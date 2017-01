ఆ సమావేశానికి హజరైన వారిపై చర్యలు తప్పవు, సైకిల్ పార్టీలకు ఈ కష్టాలు తప్పవా ?

ములాయం సింగ్ యాదవ్ కుర్చీకి అఖిలేష్ యాదవ్ ఎసరు పెట్టారు. పార్టీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశంలో పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షపదవిని అఖిలేష్ కు అప్పగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకొన్నారు. అయితే ఈ సమావేశం పార్టీ రాజ్యాంగ విరుద్ద

English summary

mulayam warned party leaders , on the leadership of akhilesh yadav conducted samajwadi party national excutive meeting on sunday. this meeting illegal, and warned of strict action against who attend akhilesh conduct meeting said mulayam.