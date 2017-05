అనైతిక శృంగారం, వేధింపులు భరించలేను, విడాకులిస్తా: మహిళ సంచలనం

భర్తతో పాటు ఆయన కుటుంబసభ్యులు పెట్టే వేధింపులు భరించలేక తానే విడాకులు ఇస్తానని ఓ వివాహిత ప్రకటించింది. తమ భార్యలకు ట్రిపుల్ తలాక్ లు చెబుతూ విడాకులు ఇస్తున్న ఈ సందర్భంలో ఓ బార్యే తానే తన భర్తకు విడాకు

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Amreen Bano, 24, has also filed an FIR or police complaint against her husband, alleging that she was beaten and tortured every day and suffered a miscarriage too.