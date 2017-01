"4 గురు పెళ్ళాలు, 40 మంది పిల్లలు.. మరి జనాభా పెరగదా?"

ప్రధాని మోడీ చీవాట్లు పెట్టడంతో కొంతకాలం మౌనముద్ర దాల్చిన బీజేపీ ఎంపీ సాక్షి మహారాజ్ మళ్ళీ తాజాగా నోరుపారేసుకున్నారు.

English summary

Two days after the poll dates were announced in Uttar Pradesh, BJP MP and religious leader Sakshi Maharaj on Saturday triggered a fresh row by insinuating that the Muslim community was responsible for the population boom in the country.