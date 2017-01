అబే సాలే అంటే ఏదో అనుకున్నా: సుందర్ పిచాయ్

జనవరి 4న ఇండియాకు వచ్చిన గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ 23 ఏళ్ల తర్వాత ఒకప్పుడు ఖరగ్ పూర్ లో తాను విద్యనభ్యసించిన ఐఐటిని సందర్శించి అక్కడి విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 19:15 [IST]

English summary

Kharagpur: Sundar Pichai didn't have to google his top memories of his alma mater, IIT- Khargapur. They came easily to him in his visit to the campus today, where Mr Pichai recalled "Abay saale" is how he said he called out to people when he got to IIT, not realising that he was cussing.