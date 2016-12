స్పీకర్ కుర్చీలో ఎంఏల్ఏ కూర్చొని సభను రేపటికి వాయిదా వేశాడు,తర్వాత ఏమైందంటే..

అసెంబ్లీ నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించిన ముగ్గురు బిజెపి ఎంఏల్ఏలను శీతాకాల సమావేశాలు ముగిసేవరకు సస్పెండ్ చేస్తున్నట్టు స్పీకర్ ప్రకటించారు. ఈ నెలాఖరు వరకు శీతాకాల సమావేశాలు కొనసాగుతాయి.

English summary

who act against the rules of assembly those three bjp mlas suspended from assembly winter session in himachal pradesh.