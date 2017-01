మూడేళ్ళుగా మహిళపై ముగ్గురు సామూహిక అత్యాచారం

మూడేళ్ళుగా ఓ 29 ఏళ్ళ మహిళను ముగ్గురు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారం చేస్తున్నారు.గత ఏడాది డిసెంబర్ వరకు ఆమెపై లైంగిక దాడిని కొనసాగించారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదుచేసుకొని విచారణ చేపట

English summary

a 29 year ole woman was allegdly gangraped for which three persons have been booked the offences occured between 2013 to last year december .