బిజెపికి షాక్ : గోవాలో కొత్త కూటమి,చరిత్ర సృష్టించేనా?

గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎంజిపి, జిఎస్ ఎం, శివసేన పార్టీలు కలిసి పోటీచేయాలని నిర్ణయం తీసుకొన్నాయి.ఈ నిర్ణయం బిజెపికి రాజకీయంగా నష్టం కల్గించే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Three parties announced alliance in goa assembly elections mgp, gsm and shivshena parties alliance for goa assembly elections