తీహార్ జైలుకు దినకరన్: బ్యాంకు అకౌంట్లు సీజ్, ఇసుక క్వారీలు, హవాలా సోమ్ము !

టీటీవీ దినకరన్ ను 14 రోజులు జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించాలని ఢిల్లీ ప్రత్యేక కోర్టు న్యాయమూర్తి పూనమ్ చౌధరీ ఆదేశాలు జారీ చెయ్యడంతో ఆయన్ను తీహార్ సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు. ఇసుక క్వారీల కాంట్రాక్టులు

English summary

Special Judge Poonam Chaudhry sent Dhinakaran and his aide Mallikarjuna to Tihar Jail till May 15 after the police said that the accused were not needed for custodial interrogation.