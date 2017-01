రేపు తిరుపతికి మోడీ: సైన్స్ కాంగ్రెస్ ప్రారంభోత్సవం, వెంకన్న దర్శనం..

తిరుపతిలో నిర్వహించనున్న 104వ భారత సైన్స్ కాంగ్రెస్ సదస్సును మంగళవారం నాడు ప్రధాని మోడీ ప్రారంభిస్తారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

All arrangements are in place for conducting the Indian Science Congress meet in Tirupati from January 3 to 7. Prime minister modi will attending to this