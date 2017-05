మంత్రి సరోజ లక్ష్యం రూ. 4 వేల కోట్ల లంచం: మీడియాలో, తలపట్టుకున్న పళనిసామి !

తమిళనాడు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సరోజ నాలుగేళ్లలో రూ. నాలుగు వేల కోట్లు సంపాధించాలని లక్షంగా పెట్టుకున్నానని తనతో చెప్పారని, బదిలి చెయ్యడానికి తనను రూ. 20 లక్షలు లంచం ఇవ్వాలని, లేదంటే చంపేస్తామని

Story first published: Friday, May 12, 2017, 12:53 [IST]

English summary

Tamil Nadu social welfare department officer Raja Meenakshi alleged that She is facing death threats from Minister Saroja and her husband.